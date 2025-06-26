Китайские капсулы для стирки запрещены к продаже в Беларуси

Как установили белорусские специалисты, изготовителем капсул для стирки в маркировке умышленно было указано назначение продукции «для всех типов стиральных машин». Однако из-за превышения показателя пенообразующей способности оно не может применяться как моющее средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой.