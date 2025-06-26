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Китайские капсулы для стирки запрещены к продаже в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси популярные капсулы для стирки.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси попали под запрет популярные капсулы для стирки из Китая. Моющее средство включили в реестр опасной продукции Госстандарта.

Так, под запрет попало средство для стирки белого белья «Фрезия» и всех типов белья «Орхидея» в водорастворимых капсулах торговой марки «CLOUDS» от китайского производителя Mataike (Zhejiang) Dayli Chemical Co., Ltd.

Как установили белорусские специалисты, изготовителем капсул для стирки в маркировке умышленно было указано назначение продукции «для всех типов стиральных машин». Однако из-за превышения показателя пенообразующей способности оно не может применяться как моющее средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой.

— Покупатели могут быть введены в заблуждение относительно назначения капсул для стирки, а также качества и безопасности продукции, — пояснили в Госстандарте.

Тем временем Беларусбанк вводит ограничения для снятия наличных с карт с 4 августа.