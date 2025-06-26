45 воронежским ученикам повысили оценки после перепроверки ошибочного ОГЭ

В региональном министерстве образования рассказали, что по итогу перепроверки 45-ти ребятам оценки повысили.
6 школьников получили вместо «четверки» «пятерку», 27 ученикам исправили «тройку» на «четверку», 12 школьников вместо «двойки» удостоились «тройки».
Кстати, 10 работ так и остались с неудовлетворительным баллом.
Итоговые результаты уже утвердили и новые оценки теперь отражаются в личных кабинетах участников ОГЭ.
19 мая стало известно, что некоторые школьники в Воронежской области получили ноль баллов за изложение по русскому языку на ОГЭ. В региональном министерстве образования объяснили, что организаторы допустили ошибку и использовали тренировочный текст из открытого банка заданий. Всего было выставлено 113 оценок, при перепроверке в 45-ти случаях они были повышены. В это время член общественной палаты РФ, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина оправдала педагогов, включивших в Воронеже неверный файл на ОГЭ.