Выявлены факторы, способствующие реабилитации пациентов с афазией

С помощью приложений человек с афазией может выполнять задания на тренировку речи и постепенно восстанавливать утраченную способность. Эффективность таких приложений уже доказана, однако оставалось неясным, какие именно задания и функции необходимо включить в приложения и как долго с ними работать, чтобы добиться максимального успеха. Для получения подобных сведений исследователи объединили и сопоставили данные экспериментов, проведенных исследователями по всему миру за последние несколько лет.