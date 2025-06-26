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Кот-самурай из Японии покорил соцсети

У входа в замок Кумамото дежурит необычный страж — кот по кличке Котэцу-кун в миниатюрных доспехах самурая. В его обязанности входит не только охрана, но и развлечение туристов. Он стал настоящей звездой соцсетей.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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У входа в замок Кумамото в Японии теперь можно встретить не только экскурсоводов, но и усатого охранника — кота по кличке Котэцу-кун. Он облачен в миниатюрные самурайские доспехи и каждый день выходит «на службу», вызывая умиление у туристов и лёгкое замешательство у потенциальных нарушителей порядка.

Кот Котэцу-кун уже стал настоящей знаменитостью: его фотографии в доспехах собирают тысячи лайков в соцсетях, а туристы приезжают сделать селфи с пушистым самураем.

По словам сотрудников, у Котэцу две главные обязанности: устрашающе щуриться на всех, кто ведет себя подозрительно, и умиротворенно мурлыкать в адрес добропорядочных посетителей. А в перерывах между «дежурствами» кот дремлет на солнышке, строго контролируя обстановку.

Необычный «сотрудник службы безопасности» стал визитной карточкой замка и одним из самых популярных местных символов.