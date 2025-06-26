В Заксобрании Иркутской области обсудили новые меры поддержки врачей

Необходимость обсуждения доступности МСКТ- и МРТ-диагностики для жителей региона возникла в связи с тем, что почти половина из действующих аппаратов в государственных больницах уже приближается к порогу предельного срока службы. В частности, речь идет о шести аппаратах МРТ из 14 имеющихся. Например, один аппарат в Ангарской городской больнице не работает уже год. Это влияет и на объемы проводимых обследований. То же самое и с аппаратами для МСКТ: из 68 не работают 13, а более 30% находятся в эксплуатации более 10 лет.