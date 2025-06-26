В Заксобрании Иркутской области обсудили новые меры поддержки врачей

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло заседание комитета по здравоохранению и социальной защите. В повестке две важные темы: новый законопроект о дополнительных мерах поддержки медицинских работников и доступность таких видов исследований, как МРТ и МСКТ для жителей региона.
Проект закона, который предусматривает введение новых мер поддержки для медицинских работников, должны будут рассмотреть депутаты на ближайшей сессии. С инициативой нововведений выступили депутаты Заксобрания. Документ предполагает расширение категорий медицинских работников, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты. Таким образом удастся привлечь и удержать специалистов, работающих в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек, и с численностью до 50 тысяч жителей, включая территории, приравненные к районам Крайнего Севера.
Согласно законопроекту, право на получение денежных выплат получат не только приезжающие медики, но и местные, впервые устраивающиеся в медучреждение. Причем выплата сохранится при переводе на другую должность или в другую медицинскую организацию, расположенную в том же городе. Однако действовать это правило будет при соблюдении некоторых требований.
Необходимость обсуждения доступности МСКТ- и МРТ-диагностики для жителей региона возникла в связи с тем, что почти половина из действующих аппаратов в государственных больницах уже приближается к порогу предельного срока службы. В частности, речь идет о шести аппаратах МРТ из 14 имеющихся. Например, один аппарат в Ангарской городской больнице не работает уже год. Это влияет и на объемы проводимых обследований. То же самое и с аппаратами для МСКТ: из 68 не работают 13, а более 30% находятся в эксплуатации более 10 лет.
Однако в ближайшие пять лет федеральных средств на обновление такого оборудования не предусмотрено, поэтому региону придется решать эту задачу самостоятельно. Председатель комитета ЗС Артем Лобков считает, что необходимые средства должны быть заложены в региональной программе развития здравоохранения.
— Времени терять нельзя. Если мы завтра не начнем покупать аппараты, мы просто не сможем обеспечивать диагностикой всех наших пациентов, — подчеркнул Артем Лобков.