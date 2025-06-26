Женщина 5 лет сдавала жилье родственникам, скрывая, что она владелица дома

Американка, купившая дом незадолго до пандемии, неожиданно столкнулась с бунтом арендаторов — своей же семьи. Девушка рассказала свою историю на Reddit и собрала тысячи откликов от пользователей, которые встали на её сторону.
33-летняя женщина (имя не называется) купила просторный дом с чердаком и подвалом — в них она обустроила две отдельные студии. В основной части остались спальни и личный кабинет. В разгар пандемии к ней обратились младшие сестры: обе остались без жилья. Девушка приютила их — по дружеской цене, чтобы покрывать только коммуналку. Затем с похожей просьбой обратились подруга сестер и ее знакомый. Так в доме поселились еще двое арендаторов, которые также платили ниже рыночной ставки. Все жильцы подписали договор аренды.
Спокойствие нарушил случайный разговор: одна из подруг сестёр спросила, не сдается ли в доме еще одна комната. В ответ услышала: «Нет, я использую ее как офис. Да и зачем мне платить за комнату в собственном доме?» Эта фраза стала шоком — оказалось, никто из квартирантов даже не знал, что хозяйка — их соседка.
Сестры были возмущены. Они заявили, что платить за жилье родственнице несправедливо, и обвинили ее в том, что она «держит над ними арендную плату как рычаг давления». Арендаторы из подвала, услышав об этом, тоже потребовали скидку — мол, если владелица дома не чужая, то и платить надо меньше.
Хозяйка дома попыталась объяснить: аренда — ниже рыночной, все условия были прописаны в договоре, который никто не удосужился прочитать. Она также уточнила, что никого не выгоняет, но не исключает, что не продлит договор с теми, кто теперь ведет себя враждебно.
Пользователи Reddit поддержали девушку комментариями: «Ты никому ничего не должна», «Они должны быть благодарны, что ты им помогла», «Не читают договор — их проблемы».