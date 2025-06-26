Женщина 5 лет сдавала жилье родственникам, скрывая, что она владелица дома

33-летняя женщина (имя не называется) купила просторный дом с чердаком и подвалом — в них она обустроила две отдельные студии. В основной части остались спальни и личный кабинет. В разгар пандемии к ней обратились младшие сестры: обе остались без жилья. Девушка приютила их — по дружеской цене, чтобы покрывать только коммуналку. Затем с похожей просьбой обратились подруга сестер и ее знакомый. Так в доме поселились еще двое арендаторов, которые также платили ниже рыночной ставки. Все жильцы подписали договор аренды.