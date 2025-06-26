Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Книга Minecraft для детей запрещена к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать книгу Minecraft для детей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать книгу по мотивам популярной игры Minecraft. Издание включили в реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попало издание для детей младшего школьного возраста серии «Первое знакомство. Minecraft. — Руководство по боевым искусствам» от российского издательского дома «ЛЕВ».

Белорусские специалисты выявили нарушения, связанные с требованиями технического регламента. Так, пробелы между словами в издательской продукции для дошкольников и детей младшего школьного возраста должны быть равны кеглю шрифта. Но в этой книге фактически кегль шрифта равен 4 пунктам Дидо, а пробел между словами составил 3 пункта Дидо.

В итоге книги запретили продавать в Беларуси.

Еще китайские капсулы для стирки запрещены к продаже в Беларуси.

Тем временем Беларусбанк вводит ограничения для снятия наличных с карт с 4 августа.