Книга Minecraft для детей запрещена к продаже в Беларуси

Белорусские специалисты выявили нарушения, связанные с требованиями технического регламента. Так, пробелы между словами в издательской продукции для дошкольников и детей младшего школьного возраста должны быть равны кеглю шрифта. Но в этой книге фактически кегль шрифта равен 4 пунктам Дидо, а пробел между словами составил 3 пункта Дидо.