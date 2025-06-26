Книга Minecraft для детей запрещена к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать книгу по мотивам популярной игры Minecraft. Издание включили в реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, под запрет попало издание для детей младшего школьного возраста серии «Первое знакомство. Minecraft. — Руководство по боевым искусствам» от российского издательского дома «ЛЕВ».
Белорусские специалисты выявили нарушения, связанные с требованиями технического регламента. Так, пробелы между словами в издательской продукции для дошкольников и детей младшего школьного возраста должны быть равны кеглю шрифта. Но в этой книге фактически кегль шрифта равен 4 пунктам Дидо, а пробел между словами составил 3 пункта Дидо.
В итоге книги запретили продавать в Беларуси.
Еще китайские капсулы для стирки запрещены к продаже в Беларуси.
Тем временем Беларусбанк вводит ограничения для снятия наличных с карт с 4 августа.