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Под Сенно мужчина погиб от удара током, подключая самодельные удлинители

Белорус подключал самодельные удлинители и погиб от удара током в Сенненском районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Сенно мужчина погиб от удара током, подключая самодельные удлинители. Подробности обнародовали в пресс-службе Госэнергогазнадзора.

Сообщается, что инцидент случился в Сенненском районе 21 июня 2025 года. Согласно предварительным данным, 36-летний мужчина подключал несколько самодельных удлинителей общей длиной примерно 300 метров, запитав их от розетки в доме. В ведомстве отметили, что у одного из удлинителей были неизолированные токоведущие части.

«При прикосновении к ним произошло поражение электрическим током, ставшее причиной гибели», — говорится в сообщении.

Тем временем в Стародорожском районе бензопила соскочила при распилке дров и травмировала ребенка: «Помогал родителям по хозяйству».

Ранее МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.

Кстати, Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 12 июля.