Под Сенно мужчина погиб от удара током, подключая самодельные удлинители. Подробности обнародовали в пресс-службе Госэнергогазнадзора.
Сообщается, что инцидент случился в Сенненском районе 21 июня 2025 года. Согласно предварительным данным, 36-летний мужчина подключал несколько самодельных удлинителей общей длиной примерно 300 метров, запитав их от розетки в доме. В ведомстве отметили, что у одного из удлинителей были неизолированные токоведущие части.
«При прикосновении к ним произошло поражение электрическим током, ставшее причиной гибели», — говорится в сообщении.
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