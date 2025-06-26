Под Сенно мужчина погиб от удара током, подключая самодельные удлинители

Сообщается, что инцидент случился в Сенненском районе 21 июня 2025 года. Согласно предварительным данным, 36-летний мужчина подключал несколько самодельных удлинителей общей длиной примерно 300 метров, запитав их от розетки в доме. В ведомстве отметили, что у одного из удлинителей были неизолированные токоведущие части.