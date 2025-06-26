Семьи с тремя детьми в Приморье смогут получить до 1 млн рублей на погашение ипотеки

Согласно действующему порядку, претендовать на поддержку могут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года. Основные условия получения выплаты: ипотека должна быть оформлена до 1 июля 2027 года; жилье должно находиться на территории Приморского края; заемщик должен быть гражданином России, зарегистрированным в регионе; дети зарегистрированы в ЗАГСах Приморья либо других регионов по медицинским или иным основаниям.