Семьи с тремя детьми в Приморье смогут получить до 1 млн рублей на погашение ипотеки

Теперь региональную меру поддержки в размере 550 тысяч рублей будут оформлять через органы социальной защиты, а не через АО «ДОМ.РФ», как ранее. Соответствующий закон депутаты Законодательного собрания приняли сразу в трех чтениях 25 июня.
Как сообщили в краевом министерстве труда и социальной политики, инициатива разработана по поручению губернатора Олега Кожемяко. Новый порядок позволит ускорить процесс оформления выплат и сделать его более доступным для семей, воспитывающих троих и более детей.
«Мы меняем механизм получения краевой выплаты для граждан, в связи с чем выплата будет осуществляться органами социальной защиты населения Приморского края. Выплаты гражданам возобновятся со второй декады июля текущего года», — заявил первый замглавы ведомства Антон Нечухаев. Он уточнил, что подать заявление пока можно только через МФЦ, а сервис электронной подачи документов находится в стадии разработки.
Согласно действующему порядку, претендовать на поддержку могут семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2026 года. Основные условия получения выплаты: ипотека должна быть оформлена до 1 июля 2027 года; жилье должно находиться на территории Приморского края; заемщик должен быть гражданином России, зарегистрированным в регионе; дети зарегистрированы в ЗАГСах Приморья либо других регионов по медицинским или иным основаниям.
При этом если остаток задолженности по кредиту составляет менее 1 млн рублей, выплата будет равна фактическому размеру долга. С учетом федеральной меры поддержки в размере 450 тысяч рублей общая сумма субсидии может достигать 1 млн рублей.