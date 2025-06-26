В Перми начался ремонт на бульваре Гагарина

Кроме того, в Мотовилихинском районе продолжаются ремонтные работы еще на трех участках дорог. На улице Тургенева на участке от Макаренко до улицы Дружбы уложен выравнивающий слой, заканчивается установка бортовых камней, идет подготовка к асфальтированию участка. На Уинской идет ремонт на участке от Макаренко до Юрша. Меняют асфальт на переходе от Стахановской до развязки Восточного обхода, на Старцева от бульвара Гагарина до Грибоедова обновят покрытие и бортовой камень.