В Перми начался ремонт на бульваре Гагарина

В Мотовилихе продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает МКУ «Пермблагоустройство». Подрядчик начал работы на участке бульвара Гагарина от площади Дружбы до Южной дамбы.
Это один из самых крупных объектов дорожного ремонта в столице Прикамья в этом году. Общая площадь ремонта составит более 42 тысяч кв. метров, протяженность — около 2 км. На бульваре Гагарина обновят дорожную одежду, бордюры и тротуар. Подрядчик уже отфрезеровал покрытие.
Кроме того, в Мотовилихинском районе продолжаются ремонтные работы еще на трех участках дорог. На улице Тургенева на участке от Макаренко до улицы Дружбы уложен выравнивающий слой, заканчивается установка бортовых камней, идет подготовка к асфальтированию участка. На Уинской идет ремонт на участке от Макаренко до Юрша. Меняют асфальт на переходе от Стахановской до развязки Восточного обхода, на Старцева от бульвара Гагарина до Грибоедова обновят покрытие и бортовой камень.