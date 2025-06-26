Россия инициировала разработку совместных баз данных и наукометрии БРИКС

«Не секрет, что “топливом” для современной “большой науки” служат данные — чем больше данных, тем выше вероятность научного прорыва. Учитывая, что БРИКС — это больше половины человечества, у объединения в этом плане естественное конкурентное преимущество. Его, безусловно, нужно использовать: ставим вопрос о создании международных баз данных в рамках БРИКС — по медицине, генетике, материаловедению», — подчеркнул Могилевский, чьи слова приводит пресс-служба.