Россия инициировала разработку совместных баз данных и наукометрии БРИКС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия инициировала создание международных баз научных данных в рамках БРИКС, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Инициатива выдвинута российской делегацией на встрече министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС в Бразилиа.
«В столице Бразилии состоялась 13-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, участники которой обсудили ключевые шаги по укреплению научно-технологического сотрудничества в рамках объединения. Российскую делегацию возглавил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский», — отметили в пресс-службе.
«Не секрет, что “топливом” для современной “большой науки” служат данные — чем больше данных, тем выше вероятность научного прорыва. Учитывая, что БРИКС — это больше половины человечества, у объединения в этом плане естественное конкурентное преимущество. Его, безусловно, нужно использовать: ставим вопрос о создании международных баз данных в рамках БРИКС — по медицине, генетике, материаловедению», — подчеркнул Могилевский, чьи слова приводит пресс-служба.
Еще одна важная проблема, которую российская делегация подняла на заседании — зависимость ученых из стран БРИКС от западных наукометрических систем. Публикации в международных журналах, индексируемых западными базами, до сих пор остаются одним из основных критериев оценки научной работы в ряде стран объединения.
«Многие исследователи из стран БРИКС по-прежнему вынуждены работать с оглядкой на западные наукометрические системы. Настало время приступить к созданию общего списка рецензируемых изданий, публикации в которых будут засчитываться при оценке научной результативности ученых во всех странах объединения», — рассказал Могилевский.
Проработка идеи о создании списка журналов будет вестись в рамках рабочей группы БРИКС по социальным наукам и гуманитарным исследованиям, учрежденной в 2024 году. Первые промежуточные результаты планируется представить в конце ноября на полях V Конгресса молодых ученых в Сочи.