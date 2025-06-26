В Калининграде добыли многовековой янтарь с древним тараканом внутри

Миллионы лет назад, из-за теплого влажного климата и лесных пожаров, смола древних деревьев оставалась в жидком состоянии, становясь ловушкой для самых разных созданий. Насекомые попадали в нее с потоками ветра, другие были привлечены блестящей поверхностью, а некоторые оказались захвачены неожиданно падающей каплей. После того как они прилипли, их захлестывали новые слои смолы. В среднем инклюзы составляют 7−9% от общего объема добываемого янтаря.