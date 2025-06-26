В Перми зафиксирован резкий скачок цен на бензин

Цены на бензин в Пермском крае вновь поползли вверх. За период с 17 по 23 июня 2025 года топливо подорожало в среднем на 19 копеек за литр. Об этом сообщает Росстат.
Больше всего выросла цена на бензин марки АИ-95 — его стоимость увеличилась с 61,23 до 61,44 рубля за литр. Бензин АИ-92 прибавил 18 копеек и теперь стоит 56,50 рубля. АИ-98 подорожал незначительно — всего на 8 копеек, до уровня 85,83 рубля за литр. Цена на дизельное топливо почти не изменилась — рост составил всего 1 копейку, до 71,86 рубля.
Отметим, что в большинстве регионов страны зафиксирован рост цен на бензин. В частности, в Тыве бензин подорожал сразу на 2%.