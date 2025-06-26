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Николай Валуев станет почетным гостем на уральском предприятии

Николай Валуев посетил Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

Легендарный боксер и депутат Николай Валуев приехал в Екатеринбург. Он посетит уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Информация об этом появилась в соцсетях предприятия.

Легенда бокса станет почетным гостем на втором дне соревнований УЗГА «Ударная десятка». Мероприятие пройдет на площадке «Кольцово».

— Сотни сотрудников завода измерят силу удара, проверят свою физподготовку, смогут поболеть за спортсменов на боксёрском ринге и выиграть подарки, — уточнили в УЗГА.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием к Николаю Валуеву, однако спортсмен уточнил, что пока не может раскрыть все подробности своего визита в столицу Урала.

Напомним, ранее российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев посетил Екатеринбург. Он побывал на Уральском заводе гражданской авиации. Как сообщили в УЗГА, телеведущий даже отставил отзыв в книге почетных гостей.