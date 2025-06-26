В Екатеринбурге выросло число стобалльников

В Екатеринбурге количество стобалльников возросло до 84. Об этом сообщает 26 июня мэрия.
Выпускники школ улучшили результаты по информатике, истории, химии и английскому языку. Шестеро стали двухсотбалльниками. Они выпускаются из гимназий №№ 9 и 99 и школ №№ 1 и 121.
По литературе лучшими стали 18 человек, по химии — 23. 13 по русскому языку, три по истории, пять по профильной математике, девять по информатике, один по географии и четверо по английскому языку. В то же время никто не сдал на высший балл обществознание и биологию.