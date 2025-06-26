Стала известна причина ухода из дома пропадавшего в Перми 9-летнего ребёнка

Причина ухода из дома 9-летнего ребёнка, который пропадал в Перми, была озвучена департаментом соцполитики администрации губернатора Прикамья.
Об этом сайту perm.aif.ru рассказали в ведомстве днём 26 июня. Ранее поисковые отряды Перми четырежды публиковали сообщения о поисках ребёнка. С сентября 2024 года мальчик четырежды исчезал при разных обстоятельствах, и все четыре раза его находили живым. Ранее в департаменте социальной политики рассказали perm.aif.ru, что после всех пропаж семью ребёнка поставили на учёт в КДН, а самого мальчика — на учёт в полиции.
После последней пропажи полицейские поговорили с ребёнком и выяснили, в чём была причина его ухода от мамы. Как оказалось, у них возник конфликт на фоне учёбы.
«При обнаружении был опрошен сотрудниками полиции, сообщил причину ухода из дома — мама заставляет читать, учить стихотворения, а он не хочет. О жестоком обращении со стороны матери и отчима не заявлял», — рассказали в ведомстве perm.aif.ru.
Ранее родители не привлекались за ненадлежащее воспитание. Департамент также рассказал, что семье ребёнка окажут помощь — для этого разработан индивидуальный план. Подробнее о мерах поддержки и пропажах ребёнка читайте в материале perm.aif.ru.