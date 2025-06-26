Стала известна причина ухода из дома пропадавшего в Перми 9-летнего ребёнка

Об этом сайту perm.aif.ru рассказали в ведомстве днём 26 июня. Ранее поисковые отряды Перми четырежды публиковали сообщения о поисках ребёнка. С сентября 2024 года мальчик четырежды исчезал при разных обстоятельствах, и все четыре раза его находили живым. Ранее в департаменте социальной политики рассказали perm.aif.ru, что после всех пропаж семью ребёнка поставили на учёт в КДН, а самого мальчика — на учёт в полиции.