В Иркутской области ремонтируют дороги, ведущие к местам летнего отдыха

Шесть из девяти участков находятся в Иркутске и ведут к скверу Кирова, бульвару Гагарина и набережной, парку культуры и отдыха, парку Парижской коммуны и курорту Ангара. То есть именно к тем местам, где чаще всего любят гулять жители и гости города, а также проводятся массовые мероприятия.