В Иркутской области ремонтируют дороги, ведущие к местам летнего отдыха

В Иркутске, Братске, Ангарске и Усолье-Сибирском, которые являются опорными территориями региона, ведутся ремонтные работы на дорогах к местам летнего отдыха. Таким образом обеспечивается комфортный и безопасный проезд на 9 участках, обеспечивающих проезд к общественным территориям и рекреационным зонам. Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, финансируется ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Как пояснил министр транспорта и дорожного строительства Приангарья Максим Лобанов, на всех участках, помимо обновления дорожного полотна, будет проведено комплексное благоустройство, то есть оборудуют тротуары, установят освещение и ограждения.
Шесть из девяти участков находятся в Иркутске и ведут к скверу Кирова, бульвару Гагарина и набережной, парку культуры и отдыха, парку Парижской коммуны и курорту Ангара. То есть именно к тем местам, где чаще всего любят гулять жители и гости города, а также проводятся массовые мероприятия.
В Ангарске приводят в порядок улицу Олега Кошевого, вдоль которой расположен городской сквер у дворца ветеранов. В Усолье-Сибирском капитальный ремонт идет на Комсомольском проспекте, в Братске — на улице Обручева, которая ведет к заливу на Ангаре.