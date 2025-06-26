В Омской области изменились тарифы на теплоходы

РЭК Омской области изменила тарифы для двух теплоходных рейсов в Омской области. Изменения коснулись маршрутов Омск—Большеречье и Центр—Зеленый Берег.
Тариф на так называемый дачный маршрут до Зеленого берега повысили до 64 рублей 84 копеек, ранее он составлял 51 рубль 61 копейку. Тариф до Большеречья, напротив, сильно урезали — с 40 рублей 87 копеек до 29 рублей 42 копеек.
Отметим, что тариф и стоимость билета — это не одно и тоже. Как указано в расписании, билет до Зеленого берега стоит от 100 до 50 рублей, в зависимости от категории пассажира. До Большеречья — от 550 до 275 рублей.
Как ранее писала «КП Омск» речной транспорт у омичей очень востребован. Менее чем за месяц навигации 2025 теплоходы перевезли 2240 пассажиров. Из них 113 человек воспользовались маршрутом до Большеречья. Однако со следующего года этого теплохода больше не будет. Власти решили, что водный путь до севера Омской области слишком долог и не удобен.