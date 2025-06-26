В Омской области изменились тарифы на теплоходы

Как ранее писала «КП Омск» речной транспорт у омичей очень востребован. Менее чем за месяц навигации 2025 теплоходы перевезли 2240 пассажиров. Из них 113 человек воспользовались маршрутом до Большеречья. Однако со следующего года этого теплохода больше не будет. Власти решили, что водный путь до севера Омской области слишком долог и не удобен.