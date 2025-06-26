В Ростове велосипедисты сутки крутили педали ради детей с онкологией

В Ростове прошел необычный благотворительный марафон — 24-часовой велозаезд в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Несмотря на экстремальные погодные условия, участники преодолели 500 километров и собрали 650 тысяч рублей на жизненно важные лекарства.
Старт необычного мероприятия состоялся в 22:00 на Гребном канале «Дон». В заезде участвовали всего два спортсмена, но каких! Михаил Неговора, триатлонист и руководитель инжиниринговой компании, и Тимур Конищев, президент Федерации зимнего плавания и глава южного филиала промышленного концерна.
— За сутки мы с Тимуром проехали 500 километров, — рассказывает Михаил Неговора. — Изначально планировали 600, но шквалистый ветер и проливной дождь с градом внесли коррективы. Мысль сойти с дистанции даже не возникала — дети, которым мы помогаем, проходят куда более серьезные испытания.
Спортсменам пришлось бороться не только с расстоянием, но и с усталостью, однообразной трассой и разгулявшейся стихией. Все это время они крутили педали без сна, делая лишь короткие технические остановки.
— Помогать — это призвание человека, — убежден Тимур Конищев. — Мы не за медалями ехали, а чтобы привлечь внимание к проблеме детской онкологии. Собрали значительную часть нужной суммы, но предстоит еще работать.
Как пояснила директор благотворительного фонда «Дарина» Татьяна Авдеева, собранные средства пойдут на покупку препарата для пяти подопечных фонда.
— Нам нужно собрать 1 011 500 рублей, — уточнила Татьяна Авдеева. — Благодаря подвигу Михаила и Тимура уже есть 650 тысяч — этого хватит на 54 упаковки из необходимых 85.
Экстремальные посиделки: В Ростове спортсмены провели час в родниковой воде, чтобы собрать деньги на благотворительность.