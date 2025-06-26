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Беспилотную опасность объявили в Ростовской области днем 26 июня

Днем в четверг жителей Ростовской области предупредили об угрозе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Днем 26 июня в Ростовской области объявили беспилотную опасность, говорится в оповещении РСЧС.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — предупреждают жителей Дона.

Всем рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, вчера и позавчера силы ПВО в Ростовской области уничтожили несколько украинских беспилотников. В частности, обломки дронов повредили окна в двух домах и лицее в Таганроге.

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