Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МНС сказало, почему при продаже жетонов в минском метро не дают чек

МНС ответило, почему не дают чек в минском метро при продаже жетонов.

Источник: Комсомольская правда

МНС сказало, почему при продаже жетонов в минском метро не дают чек. Подробности сообщили в пресс-службе Управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.

В ведомстве обратили внимание, что в последнее время минчане все чаще задают вопрос: почему при продаже жетонов в метро за наличные не выдается кассовый чек. В пресс-службе обратили внимание, что, согласно подпункту 35.6 пункта Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, которое было утверждено постановлением № 924/16 белорусского правительства, Нацбанка от 6 июля 2011-го, юрлица и ИП могут принимать платежи наличными без применения кассового оборудования или же карточных терминалов в ряде случаев.

Среди случаев названы продажа проездных документов, билетов, проездных, пригородных, абонементных и международных билетов, плацкарт и доплатных квитанций, талонов, жетонов в автомобильном транспорте, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте, метро и так далее.

Тем временем Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в июле 2025 года.

Ранее мы писали, что белорусские ученые составляют генетический паспорт человека: анализы предрасположенности к инфаркту, тромбозу, диабету, гипертонии, повышенному холестерину, остеопорозу стоят от 165 до 185 рублей.

Кстати, МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.