МНС сказало, почему при продаже жетонов в минском метро не дают чек. Подробности сообщили в пресс-службе Управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску.
В ведомстве обратили внимание, что в последнее время минчане все чаще задают вопрос: почему при продаже жетонов в метро за наличные не выдается кассовый чек. В пресс-службе обратили внимание, что, согласно подпункту 35.6 пункта Положения об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, которое было утверждено постановлением № 924/16 белорусского правительства, Нацбанка от 6 июля 2011-го, юрлица и ИП могут принимать платежи наличными без применения кассового оборудования или же карточных терминалов в ряде случаев.
Среди случаев названы продажа проездных документов, билетов, проездных, пригородных, абонементных и международных билетов, плацкарт и доплатных квитанций, талонов, жетонов в автомобильном транспорте, осуществляющем городские перевозки пассажиров в регулярном сообщении, городском электрическом транспорте, метро и так далее.
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