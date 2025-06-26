В Иркутске подрядчик ремонтирует разрушенную лестницу на улице Партизанской

Лестница возле дома по улице Партизанской, 75 в Иркутске полностью разрушена и уже неделю опасна для пешеходов. Сейчас люди вынуждены обходить поврежденный участок по узкой кромке, предназначенной для спуска колясок, однако этот путь небезопасен, особенно для людей с ограниченными возможностями. Альтернативный вариант — выходить на проезжую часть, где постоянно движется транспорт.