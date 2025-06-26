В Иркутске подрядчик ремонтирует разрушенную лестницу на улице Партизанской

Лестница возле дома по улице Партизанской, 75 в Иркутске полностью разрушена и уже неделю опасна для пешеходов. Сейчас люди вынуждены обходить поврежденный участок по узкой кромке, предназначенной для спуска колясок, однако этот путь небезопасен, особенно для людей с ограниченными возможностями. Альтернативный вариант — выходить на проезжую часть, где постоянно движется транспорт.
Проблемный участок усыпан разбитым асфальтом, что делает его практически непроходимым. Жители города крайне недовольны сложившейся ситуацией. КП-Иркутск удалось получить комментарий от городской администрации.
— Работы по ремонту лестницы на Партизанской, 73−75 выполняются подрядной организацией в рамках муниципального контракта с комитетом по управлению Октябрьским округом. Вопрос находится на особом контроле комитета, — сообщили в пресс-службе.
Точные сроки завершения ремонта пока не называются, однако подрядчик обещает закончить уже в ближайшее время. Сейчас на месте работает специалист, который определяет порядок проведения восстановительных работ.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулуне обвалился потолок в жилом доме на улице Горького.