Более 10 тысяч жителей Волжского района получат новые ФАПы и амбулаторию

Пять новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и одну врачебную амбулаторию построят в Волжском районе, повысив доступность медицинской помощи для 2,5 жителей.
Как идёт процесс работ:
— в посёлке Подстепновка возвели каркас и установили кровлю здания ФАПа.
— в посёлках Журавли и Зелёненький идёт отделка помещений медпунктов.
— в посёлке Пахарь готовятся к геодезической разбивке на участке.
— в селе Белозёрки готовятся к строительству ФАПа.
— в Рощинском готовят земельный участок для строительства врачебной амбулатории.
В нашем раннем материале мы уже рассказали самарцам, что в Кинеле идёт строительство совершенно новой поликлиники, рассчитанной на приём до 700 посетителей за одну смену.
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