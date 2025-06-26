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Более 10 тысяч жителей Волжского района получат новые ФАПы и амбулаторию

Более 10 тысяч жителей Волжского района будут получать помощь в современных условияхПять новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и одну врачебную амбулаторию построят в Волжском районе, повысив доступность медицинской помощи для 2,5 жителей.

Пять новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и одну врачебную амбулаторию построят в Волжском районе, повысив доступность медицинской помощи для 2,5 жителей.

Как идёт процесс работ:

— в посёлке Подстепновка возвели каркас и установили кровлю здания ФАПа.

— в посёлках Журавли и Зелёненький идёт отделка помещений медпунктов.

— в посёлке Пахарь готовятся к геодезической разбивке на участке.

— в селе Белозёрки готовятся к строительству ФАПа.

— в Рощинском готовят земельный участок для строительства врачебной амбулатории.

В нашем раннем материале мы уже рассказали самарцам, что в Кинеле идёт строительство совершенно новой поликлиники, рассчитанной на приём до 700 посетителей за одну смену.

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