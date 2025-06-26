Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В NASA добровольцев просят два месяца не вставать с кровати ради науки

В Германии провели необычный эксперимент NASA: участники в течение двух месяцев лежат в постели, свесив голову. Так ученые моделируют микрогравитацию, чтобы понять, как долгие космические полеты влияют на организм.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
А вы заботитесь о здоровье?
Источник: ESA/ DLR

В исследовательском центре в Кёльне добровольцев укладывают в кровати — и не позволяют вставать 60 дней ради науки. NASA совместно с немецкими коллегами проводит серию наземных экспериментов, чтобы понять, как условия микрогравитации влияют на человека. Эксперимент оплачиваемый: добровольцы получат по 1,5 миллиона рублей.

Участники должны лежать с головой, опущенной на шесть градусов ниже ног. Именно такое положение вызывает в теле эффекты, схожие с теми, что наблюдаются в космосе. Жидкости смещаются вверх, мышцы и кости немеют, сердце работает с меньшей нагрузкой.

Для компенсации этих процессов тестируют специальные методы. Одним добровольцам подключают электроды для стимуляции мышц, другим дают тренироваться на велотренажере в горизонтальном положении. Еще одна группа управляет курсором в видеоигре ногами, стоя на платформе для тренировки баланса.

Один из участников прошлого подобного исследования, Андреас Йоши, рассказал, что адаптация к «космическому быту» далась непросто: боли в спине, изоляция от внешнего мира и строгие правила даже на уровне «чихать только лежа». После окончания эксперимента ему потребовалось две недели, чтобы заново привыкнуть ходить.

Полученные данные помогут NASA усовершенствовать системы тренировок на МКС и подготовить астронавтов к высадке на Луну и Марс. Новые группы участников будут проходить испытания до 2028 года.