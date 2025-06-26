В NASA добровольцев просят два месяца не вставать с кровати ради науки

Один из участников прошлого подобного исследования, Андреас Йоши, рассказал, что адаптация к «космическому быту» далась непросто: боли в спине, изоляция от внешнего мира и строгие правила даже на уровне «чихать только лежа». После окончания эксперимента ему потребовалось две недели, чтобы заново привыкнуть ходить.