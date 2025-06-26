26 июня 2015 года исламисты устроили одновременно три теракта в разных странах

Пока Тунис приходил в себя от шокирующего нападения, еще два теракта прогремели в тот же день за тысячи километров от Суса, на двух других континентах. В районе 7:35 часов по Гринвичу на территорию американского завода Air Products недалеко от французского Лиона въехал фургон. Сотрудники хорошо знали водителя, поэтому беспрепятственно пропустили его. Они не догадывались, что на самом деле в машине находились два человека. Один из них к тому моменту был уже мертв — его голова лежала отдельно от тела.