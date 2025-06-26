«Очередная порция прохлады»: какой будет погода в Москве и области на выходных

Рост атмосферного давления ожидается в Москве на выходных, поэтому есть вероятность, что солнечных часов в эти дни будет больше. Однако существенных изменений погоды в столичном регионе ожидать не стоит. Подробным прогнозом на выходные с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В пятницу, 27 июня, будет облачно с прояснениями, но вот тепла ждать не приходится.
— Минимальная температура воздуха в Подмосковье останется в районе плюс 9−14 градусов, в столице — плюс 11−12 градусов. Максимальная температура составит всего плюс 17−19 градусов, потому что северный ветер принесет очередную порцию прохладной погоды, — рассказала специалист.
На выходных в столичном регионе будут идти дожди, но температура воздуха останется практически в тех же значениях.
— Сохранится плотный северный ветер, поэтому ждать существенного потепления не приходится. В субботу и воскресенье в ночные часы осадков не ожидается, а вот днем местами может идти небольшой кратковременный дождь. Ночью в субботу столбики термометров опустятся до плюс 9−11 градусов в Москве, по области ожидаются все те же плюс 9−14 градусов. Дневная температура будет колебаться в районе плюс 19−21. Такие же условия сохранятся в воскресенье, — сообщила Позднякова.
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Согласно прогнозу синоптика, в ночь на понедельник осадков не ожидается. Однако днем снова пойдет дождь, но он обещает быть кратковременным.
— Ночью термометры покажут плюс 9−14 градусов, дневная температура будет чуть выше, чем в выходные, и поднимется до плюс 18−23 градусов. То есть все-таки существует какая-то надежда на то, что мы хотя бы выйдем за пределы 20 градусов. Но пока более высокой температуры воздуха, чем плюс 20−22 градуса, модели не дают, — отметила специалист.
Она объяснила, что это связано с влиянием циклонов — столичный регион не попадает в их теплые сектора:
— По классике летом циклон проходит по северу Европейской части России, а наши широты оказываются под влиянием теплых секторов, которые и определяют погоду. Да, бывают дожди, но все-таки это, скорее, исключение, чем стабильность. А вот сейчас циклоны проходят вблизи Москвы и области, поэтому установилась облачная, прохладная погода с дождями и ветром. Теплые сектора циклонов пока достаются южным районам.
Атмосферное давление 27 июня составит 736 миллиметров ртутного столба, 28 июня ожидается скачок до 744 миллиметров ртутного столба, 29 июня оно чуть понизится — до 741 миллиметра ртутного столба, а 30 июня — до 737.
— Поэтому есть шанс, что в первых числах июля погода будет менее облачная, так как давление приблизится к климатической норме, — добавила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве может возобновиться купальный сезон. Он пояснил, что произойдет, если погоду в течение четырех-пяти дней подряд будет формировать антициклон.