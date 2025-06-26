«Очередная порция прохлады»: какой будет погода в Москве и области на выходных

— Сохранится плотный северный ветер, поэтому ждать существенного потепления не приходится. В субботу и воскресенье в ночные часы осадков не ожидается, а вот днем местами может идти небольшой кратковременный дождь. Ночью в субботу столбики термометров опустятся до плюс 9−11 градусов в Москве, по области ожидаются все те же плюс 9−14 градусов. Дневная температура будет колебаться в районе плюс 19−21. Такие же условия сохранятся в воскресенье, — сообщила Позднякова.