Еврокомиссар предложил создать «армию беспилотников» для защиты от России

Со ссылкой на данные военной разведки Sky News пишет, что российские войска могут быть готовы нанести удар по одной из стран НАТО в течение ближайших пяти лет. Такие же временные рамки днем ранее обозначил президент Украины Владимир Зеленский. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте говорил, что российская угроза «существует». Именно поэтому на саммите в Гааге было решено увеличить расходы на оборону, добавил он. По оценкам Bloomberg, ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики может составить $1,5 трлн за первый год.