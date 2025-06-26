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Еврокомиссар предложил создать «армию беспилотников» для защиты от России

Европейский союз (ЕС) должен создать «армию беспилотников» для защиты на случай возможного нападения со стороны России, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Sky News.

Источник: AP 2024

«У России может быть около 5 млн беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», — сказал Кубилюс.

Еврокомиссар предупредил, что в случае военного конфликта с Россией, европейские страны столкнутся с «проверенной в боях» российской армией.

Рассуждая о том, сколько беспилотников может потребоваться странам Европы, Кубилюс напомнил: Украина планирует в 2025 году произвести более 4 млн беспилотников с учетом того, что, по оценкам ВСУ, протяженность линии фронта на данный момент составляет 1200 км. Его же родная страна Литва имеет общую границу с Россией и Белоруссией протяженностью около 900 км. «Если украинцам нужно 4 млн, то нам нужно около 3 млн беспилотников на год, если начнется война, если наступит “День X”, — отметил еврокомиссар.

«На европейском континенте в настоящее время есть только две армии, проверенные в боях и способные использовать миллионы беспилотников: одна — российская, другая — украинская», — продолжил Кубилюс. По этой причине, считает он, Европе уже сейчас следует сформировать команды инженеров и производителей, готовых наращивать производство беспилотников.

Со ссылкой на данные военной разведки Sky News пишет, что российские войска могут быть готовы нанести удар по одной из стран НАТО в течение ближайших пяти лет. Такие же временные рамки днем ранее обозначил президент Украины Владимир Зеленский. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте говорил, что российская угроза «существует». Именно поэтому на саммите в Гааге было решено увеличить расходы на оборону, добавил он. По оценкам Bloomberg, ущерб от гипотетического конфликта России и НАТО для мировой экономики может составить $1,5 трлн за первый год.

Комментируя заявления о возможном вторжении России в страны Европы, президент Владимир Путин отмечал, что представители НАТО «сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год». «Здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью. Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений», — говорил глава государства в июне.

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