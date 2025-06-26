CoolCola выпустила лимитированную колу со вкусом дубайского шоколада

Компания CoolCola вместе с производителем напитков «Очаково» подготовила к выпуску необычную лимитированную серию газированного напитка со вкусом «Дубайский шоколад». Согласно описанию, новинка сочетает традиционный вкус колы с изысканными восточными нотками, вдохновленными популярными дубайскими десертами.
Декларация соответствия на новый продукт уже зарегистрирована. Генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов в комментарии РБК подтвердил, что напиток находится в стадии подготовки к запуску и появится в продаже уже в июне текущего года.
Особенностью новинки станет сложный вкусовой профиль, сочетающий шоколадные оттенки с ореховыми акцентами и характерными нотами восточных сладостей, в частности — катаифи (хрустящих нитей теста) и фисташек. Такой нестандартный подход к вкусоароматической композиции может сделать продукт одним из самых обсуждаемых гастрономических новшеств летнего сезона.
Согласно заявлению представителей компании, «CoolCola Дубайский шоколад» будет выпускаться ограниченной партией и останется в продаже до конца 2025 года. Ожидается, что напиток поступит в крупные розничные сети по всей стране.