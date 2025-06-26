Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CoolCola выпустила лимитированную колу со вкусом дубайского шоколада

В июне в российских магазинах начались продажи новой лимитированной версия CoolCola — со вкусом дубайского шоколада, фисташек и восточных сладостей. Необычный вкус вдохновлен гастрономическими трендами Дубая.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
А вы заботитесь о здоровье?
Источник: Шедеврум

Компания CoolCola вместе с производителем напитков «Очаково» подготовила к выпуску необычную лимитированную серию газированного напитка со вкусом «Дубайский шоколад». Согласно описанию, новинка сочетает традиционный вкус колы с изысканными восточными нотками, вдохновленными популярными дубайскими десертами.

Декларация соответствия на новый продукт уже зарегистрирована. Генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов в комментарии РБК подтвердил, что напиток находится в стадии подготовки к запуску и появится в продаже уже в июне текущего года.

Особенностью новинки станет сложный вкусовой профиль, сочетающий шоколадные оттенки с ореховыми акцентами и характерными нотами восточных сладостей, в частности — катаифи (хрустящих нитей теста) и фисташек. Такой нестандартный подход к вкусоароматической композиции может сделать продукт одним из самых обсуждаемых гастрономических новшеств летнего сезона.

Согласно заявлению представителей компании, «CoolCola Дубайский шоколад» будет выпускаться ограниченной партией и останется в продаже до конца 2025 года. Ожидается, что напиток поступит в крупные розничные сети по всей стране.