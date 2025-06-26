Под Барановичами 19-летний поджигал занавески, а потом сжег дом односельчанина

Однако выяснилось, что в один из дней в апреле 2025 года фигурант настойчиво требовал впустить его в дом к потерпевшему. Когда мужчина отказался открывать дверь, то 19-летний выбил ее ногой, а затем настоял на совместном употреблении спиртного. На протяжении нескольких дней они выпивали, а 22 апреля ситуация вышла из-под контроля.