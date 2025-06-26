Под Барановичами 19-летний поджигал занавески, а потом сжег дом односельчанина. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что ночью 22 апреля жители деревни Иванковичи проснулись от громкого треска шифер — горел один из домов. Очевидцы оперативно вызвали МЧС. Установлено, что возгорание могло быть умышленным, под подозрение попал 19-летний местный житель.
Во время допроса он признался, что накануне пожара вместе с 57-летним хозяином дома распивал алкоголь. Из любопытства он поджег занавеску в комнате, пока мужчина находился в соседней комнате. Однако хозяин успел потушить возгорание. После этого гость подобное проделал и с другой занавеской.
«После этого, как утверждал обвиняемый, мужчина ушел спать в сарай, а сам он покинул дом и к пожару отношения не имеет», — говорится в сообщении.
Однако выяснилось, что в один из дней в апреле 2025 года фигурант настойчиво требовал впустить его в дом к потерпевшему. Когда мужчина отказался открывать дверь, то 19-летний выбил ее ногой, а затем настоял на совместном употреблении спиртного. На протяжении нескольких дней они выпивали, а 22 апреля ситуация вышла из-под контроля.
Фигурант стал поджигать занавески и, несмотря на попытки хозяина дома остановить его, продолжал делать это и далее. По итогу мужчина, отчаявшись выдворить названного гостя, пошел ночевать в сарай.
«Обвиняемый остался в доме один и поджег жилище», — уточнили в СК.
В ведомстве обратили внимание, что по результатам проведения пожарно-технической экспертизы, вероятной причиной пожара мог стать занесенный источник зажигания, которыми могли оказаться спички.
19-летнему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом и повлекшее причинение ущерба в крупном размере.
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