В Иркутской области обсудили механизмы трудоустройства для участников СВО

Участники СВО и члены их семей имеют возможность получить высшее или среднее профессиональное образование по квоте, а при зачислении в техникумы и колледжи имеют приоритетное право. Созданы и другие механизмы содействия в получении образования, в том числе и для тех бойцов, которые получили инвалидность: соответствующие программы предлагаются в Иркутском реабилитационном техникуме.