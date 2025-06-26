В Иркутской области обсудили механизмы трудоустройства для участников СВО

На прошедшем в Иркутской области заседании Регионального Совета подробно обсуждалась тема социальной реабилитации участников СВО. В частности, способы содействия трудоустройству тех бойцов, что возвращаются к мирной жизни.
В частности, стало известно, что аппарат губернатора и Правительства Иркутской области готовит законопроект, который позволит снизить требования к стажу при поступлении на муниципальную службу. Сейчас документ проходит процедуры согласования, после чего будет внесен на рассмотрение в областной парламент.
Кроме того, обсуждались те меры, которые принимаются для трудоустройства ветеранов СВО уже сейчас. Желающие могут пройти обучение или повышение квалификации, такой возможностью, предусмотренной нацпроектом «Кадры» уже воспользовался 21 человек. Обеспечена занятость 167 защитников, из них 37 стали самозанятыми. Оказывается поддержка и работодателям, обеспечивающим трудовые места для участников СВО и инвалидов.
Участники СВО и члены их семей имеют возможность получить высшее или среднее профессиональное образование по квоте, а при зачислении в техникумы и колледжи имеют приоритетное право. Созданы и другие механизмы содействия в получении образования, в том числе и для тех бойцов, которые получили инвалидность: соответствующие программы предлагаются в Иркутском реабилитационном техникуме.