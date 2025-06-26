В Иркутской области «наливайки» проверили на соблюдение новых требований

Напомним, с сентября 2024 года в Приангарье действуют обновленные нормы для кафе и баров, расположенных в многоквартирных домах. С марта 2025 года к ним добавились дополнительные ограничения. Теперь такие заведения могут продавать спиртное только при наличии обеденного зала площадью не менее 50 квадратных метров. При этом обязаны закрываться с 22:00 до 9:00. Пиво и аналогичные напитки разрешено продавать исключительно в ресторанах, барах, кафе и буфетах.