В Иркутской области «наливайки» проверили на соблюдение новых требований

В Иркутской области прошли проверки объектов общепита, работающих в жилых домах. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, эти мероприятия проводились службой потребительского рынка и лицензирования региона по поручению губернатора Игоря Кобзева.
Напомним, с сентября 2024 года в Приангарье действуют обновленные нормы для кафе и баров, расположенных в многоквартирных домах. С марта 2025 года к ним добавились дополнительные ограничения. Теперь такие заведения могут продавать спиртное только при наличии обеденного зала площадью не менее 50 квадратных метров. При этом обязаны закрываться с 22:00 до 9:00. Пиво и аналогичные напитки разрешено продавать исключительно в ресторанах, барах, кафе и буфетах.
Эти изменения внес губернатор при поддержке областных депутатов. Цель нововведений — сократить количество «наливаек» в жилых домах и на прилегающих территориях, а также обеспечить покой жителей по ночам.
— Во время профилактических визитов специалисты проверили 44 заведения. Оказалось, что около половины из них соответствуют новым требованиям и имеют залы нужного размера. Остальные либо перестали продавать алкоголь, либо изменили формат работы, превратившись в обычные магазины, — сообщают в пресс-службе правительства.
С момента введения новых правил служба провела 28 контрольных мероприятий. В итоге около трети всех лицензированных точек общепита прекратили продавать спиртное из-за несоответствия требованиям к площадям.
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