Глава СКР потребовал доклад об аварийном уфимском доме, жильцов которого все еще не расселили

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверки информации о нарушении прав жильцов аварийного дома на улице Пожарского в Уфе. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Здание 1937 года постройки, признанное аварийным еще в 2021 году, до сих пор не расселено полностью. Лишь часть жильцов получила компенсации за изъятие жилья, тогда как остальные вынуждены продолжать проживать в опасных условиях. Особую остроту ситуации придало прекращение подачи воды в большинство помещений в этом месяце, из-за чего пенсионеры и семьи с детьми вынуждены набирать воду в уличной колонке.
Исполняющему обязанности руководителя Следкома Башкирии Ильясу Масаллимову поручено представить доклад о ходе организованной процессуальной проверки. Бастрыкин поставил ситуацию на особый контроль в центральном аппарате ведомства.
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