Виталий Хоценко обсудил в столице развитие жилищного строительства в регионе

Также Виталий Хоценко обратил внимание на очень важное и позитивное обстоятельство: благодаря изменениям в законодательстве, к участию в программах теперь допускаются не только малые города, но и районные центры. Это позволило региону подать сразу 16 заявок на благоустройство, в то время как ранее можно было претендовать лишь на 2−3 проекта в год. Теперь во всех районах Омской области, в которых жители дружно проявят активность в программе «Формирование комфортной городской среды», ежегодно будут появляться новые скверы, парки и общественные пространства, где будет очень комфортно жителями всех возрастов.