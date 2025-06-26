Виталий Хоценко обсудил в столице развитие жилищного строительства в регионе

Вчерашнее общение губернатора и министра стало логичным завершением встречи, состоявшейся на полях Петербургского международного экономического форума, проходившего в период с 18 по 21 июня 2025 года.
Интерес к региону федерального министра вполне обоснован: Омская область входит в число регионов-лидеров по объему ввода жилья и активно расширяет участие в федеральных программах благоустройства. Во процессе проведения рабочего совещания стороны подробно обсудили ключевые направления развития строительной отрасли и городской среды в регионе.
«Хочу отметить, что при помощи федеральных программ, в регионе появляются современные и удобные общественные пространства, где с удовольствием проводят время дети и взрослые. Благодарю команду Минстроя России за конструктивное сотрудничество, и мы в дальнейшем рассчитываем на поддержку Минстроя в реализации наших планов», — сказал в начале совещания Виталий Хоценко.
В процессе общения губернатор отметил, что Омская область демонстрирует устойчивую положительную динамику по вводу жилья. В 2025 году планируется ввести более 900 тысяч квадратных метров. Эта внушительная цифра стала одним из лучших показателей в стране. Очень значительным стал итог участия омичей в президентской программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — по итогам голосования, свыше 168 тысяч жителей региона выбрали проекты благоустройства на 2026 год.
Также Виталий Хоценко обратил внимание на очень важное и позитивное обстоятельство: благодаря изменениям в законодательстве, к участию в программах теперь допускаются не только малые города, но и районные центры. Это позволило региону подать сразу 16 заявок на благоустройство, в то время как ранее можно было претендовать лишь на 2−3 проекта в год. Теперь во всех районах Омской области, в которых жители дружно проявят активность в программе «Формирование комфортной городской среды», ежегодно будут появляться новые скверы, парки и общественные пространства, где будет очень комфортно жителями всех возрастов.