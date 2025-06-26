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Эрдоган: Турции не хватит только С-400 для обеспечения нужд ПВО страны

АНКАРА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что одних только российских ЗРС С-400 его стране не хватит для обеспечения всех нужд ПВО. Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Гааги, где состоялся саммит Североатлантического альянса.

Источник: AP 2024

«Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общественное мнение поняло это наглядно в последние дни [в связи с конфликтом в регионе]. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО. Очень важно иметь ракеты [для работы] на разных высотах и чтобы они работали в гармонии», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Он отметил, что Турция достигла существенного прогресса в возможностях ракетного вооружения, но он недостаточный. «Мы строим объединенную систему, “Стальной купол”. Мы объединяем разновысотные системы ПВО, сенсоры, системы радиоэлектронной борьбы, которые разработали собственными силами», — указал Эрдоган.