Эрдоган: Турции не хватит только С-400 для обеспечения нужд ПВО страны

«Система ПВО не ограничивается С-400. И наше общественное мнение поняло это наглядно в последние дни [в связи с конфликтом в регионе]. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО. Очень важно иметь ракеты [для работы] на разных высотах и чтобы они работали в гармонии», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.