Минздрав: Беларусь рассматривает создание кластера лучевого лечения рака

Минздрав сообщил, что Беларусь рассматривает создание кластера лучевого лечения рака. Подробности БелТА озвучил заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов.
По словам Старовойтова, кроме лекарственных препаратов, а также диагностики рассматривается и формирование кластера лучевого лечения. Представитель Министерства здравоохранения уточнили, что речь идет про формирование полноценного центра.
— Сегодня мы рассматриваем организацию центра ядерной медицины на базе Республиканского научно-практического центра онкологии имени Александрова, — заметил заместитель министра здравоохранения.
Он обратил внимание, что на базе названного центра уже работает один циклотрон, позволяющий осуществлять лечение пациентов с онкологическими и не только заболеваниями.
Тем временем круглосуточная линия экстренной психологической помощи заработает в Беларуси.
Ранее мы писали, что белорусские ученые составляют генетический паспорт человека: анализы предрасположенности к инфаркту, тромбозу, диабету, гипертонии, повышенному холестерину, остеопорозу стоят от 165 до 185 рублей.
Кстати, МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.