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Минздрав: Беларусь рассматривает создание кластера лучевого лечения рака

Минздрав Беларуси сказал, что рассматривает создание кластера лучевого лечения рака.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сообщил, что Беларусь рассматривает создание кластера лучевого лечения рака. Подробности БелТА озвучил заместитель министра здравоохранения Александр Старовойтов.

По словам Старовойтова, кроме лекарственных препаратов, а также диагностики рассматривается и формирование кластера лучевого лечения. Представитель Министерства здравоохранения уточнили, что речь идет про формирование полноценного центра.

— Сегодня мы рассматриваем организацию центра ядерной медицины на базе Республиканского научно-практического центра онкологии имени Александрова, — заметил заместитель министра здравоохранения.

Он обратил внимание, что на базе названного центра уже работает один циклотрон, позволяющий осуществлять лечение пациентов с онкологическими и не только заболеваниями.

Тем временем круглосуточная линия экстренной психологической помощи заработает в Беларуси.

Ранее мы писали, что белорусские ученые составляют генетический паспорт человека: анализы предрасположенности к инфаркту, тромбозу, диабету, гипертонии, повышенному холестерину, остеопорозу стоят от 165 до 185 рублей.

Кстати, МВД раскрыло новые возможности «умных» камер фиксации нарушений в Беларуси.