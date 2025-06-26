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Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев

Автор самого кассового фильма за всю историю белорусского кино не дожил один день до своего 86-летия.

Источник: Telegram / Союз кинематографистов РБ

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Советский и белорусский кинорежиссер Валерий Рыбарев умер в возрасте 85 лет, об этом в четверг сообщил Белорусский союз кинематографистов.

«Вчера умер Валерий Павлович Рыбарев. Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист, автор игровых и документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР», — говорится в сообщении.

В союзе кинематографистов принесли соболезнования родным и близким режиссера.

Отмечается, что прощание с Валерием Рыбаревым состоится 27 июня в 12:45 по адресу Семашко 8.

Валерий Рыбарев родился 26 июня 1939 года в Саратове, закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Является автором фильмов «Тонежские бабы» (1977) о жительницах села в Лельчицком районе Гомельской области, «Свидетель» (1985) и других.

Фильм «Меня зовут Арлекино» (1988), который снял Рыбарев, стал самым кассовым за всю историю белорусского кино: за один год проката картину посмотрело около 42 миллионов зрителей.