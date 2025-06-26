Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Советский и белорусский кинорежиссер Валерий Рыбарев умер в возрасте 85 лет, об этом в четверг сообщил Белорусский союз кинематографистов.
«Вчера умер Валерий Павлович Рыбарев. Советский и белорусский кинорежиссер и сценарист, автор игровых и документальных фильмов. Заслуженный деятель искусств Белорусской ССР», — говорится в сообщении.
В союзе кинематографистов принесли соболезнования родным и близким режиссера.
Отмечается, что прощание с Валерием Рыбаревым состоится 27 июня в 12:45 по адресу Семашко 8.
Валерий Рыбарев родился 26 июня 1939 года в Саратове, закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Является автором фильмов «Тонежские бабы» (1977) о жительницах села в Лельчицком районе Гомельской области, «Свидетель» (1985) и других.
Фильм «Меня зовут Арлекино» (1988), который снял Рыбарев, стал самым кассовым за всю историю белорусского кино: за один год проката картину посмотрело около 42 миллионов зрителей.