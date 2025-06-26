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Эрдоган пока не определился с городом проведения саммита НАТО 2026 года

АНКАРА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на данный момент не может назвать город, в котором в 2026 году пройдет саммит НАТО. Соответствующий комментарий он дал журналистам своего пула по возвращении из Гааги, где состоялся саммит Североатлантического альянса.

Источник: Reuters

«Мы оценим этот вопрос [о месте проведения саммита], рассмотрим имеющиеся у нас варианты и примем окончательное решение. Мы не сомневаемся, что организуем саммит НАТО, достойный Турции. У Турции большой опыт в организации таких международных программ. Мы проводили подобные крупные мероприятия в разных городах и сделали себе имя», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Президент также указал, что в Турции «уже начали готовиться к проведению саммита НАТО».

В итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге сообщается, что следующая встреча в верхах альянса пройдет в Турции, а спустя год в Албании. Саммит НАТО в Турции проходил в Стамбуле в июне 2004 года. Местные СМИ в качестве возможных мест проведения новой встречи в верхах называют средиземноморскую Анталью и город Измир на побережье Эгейского моря.

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