Эрдоган пока не определился с городом проведения саммита НАТО 2026 года

В итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге сообщается, что следующая встреча в верхах альянса пройдет в Турции, а спустя год в Албании. Саммит НАТО в Турции проходил в Стамбуле в июне 2004 года. Местные СМИ в качестве возможных мест проведения новой встречи в верхах называют средиземноморскую Анталью и город Измир на побережье Эгейского моря.