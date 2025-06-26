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Инженеры научили робота мыть посуду и убираться

Компания DroidWorks представила универсального домашнего помощника по имени Loki. Робот может выполнять сразу несколько бытовых задач, но стоит около 1,8 млн рублей — почти как новый автомобиль.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
А вы заботитесь о здоровье?

На рынке домашних помощников появился новый премиум-продукт — робот Loki от американской компании DroidWorks. Устройство способно пылесосить, мыть полы, выносить мусор и даже загружать посудомоечную машину. Впрочем, его цена — 22,5 тысячи долларов (примерно 1,8 миллионов рублей), — сопоставима со стоимостью бюджетного автомобиля. Это сразу вызвало волну иронии в соцсетях: пользователи недоумевают, кто готов заплатить такие деньги за уборку.

Тем не менее разработчики называют Loki «технологическим прорывом». Робот построен на собственной платформе с развитым ИИ и умеет адаптироваться к планировке помещения. В отличие от привычных роботизированных пылесосов, Loki передвигается на двух колесах и оснащен манипуляторами.

История попыток роботизировать быт насчитывает не один десяток лет. В 1996 году Electrolux выпустил первый робот-пылесос Trilobite. В 2002-м Honda представила человекоподобного ASIMO, который так и остался экспериментальной моделью. Loki — следующий шаг в развитии, но пока он доступен лишь состоятельным энтузиастам.