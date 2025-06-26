Инженеры научили робота мыть посуду и убираться

История попыток роботизировать быт насчитывает не один десяток лет. В 1996 году Electrolux выпустил первый робот-пылесос Trilobite. В 2002-м Honda представила человекоподобного ASIMO, который так и остался экспериментальной моделью. Loki — следующий шаг в развитии, но пока он доступен лишь состоятельным энтузиастам.