Инженеры научили робота мыть посуду и убираться

На рынке домашних помощников появился новый премиум-продукт — робот Loki от американской компании DroidWorks. Устройство способно пылесосить, мыть полы, выносить мусор и даже загружать посудомоечную машину. Впрочем, его цена — 22,5 тысячи долларов (примерно 1,8 миллионов рублей), — сопоставима со стоимостью бюджетного автомобиля. Это сразу вызвало волну иронии в соцсетях: пользователи недоумевают, кто готов заплатить такие деньги за уборку.
Тем не менее разработчики называют Loki «технологическим прорывом». Робот построен на собственной платформе с развитым ИИ и умеет адаптироваться к планировке помещения. В отличие от привычных роботизированных пылесосов, Loki передвигается на двух колесах и оснащен манипуляторами.
История попыток роботизировать быт насчитывает не один десяток лет. В 1996 году Electrolux выпустил первый робот-пылесос Trilobite. В 2002-м Honda представила человекоподобного ASIMO, который так и остался экспериментальной моделью. Loki — следующий шаг в развитии, но пока он доступен лишь состоятельным энтузиастам.