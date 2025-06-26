Самарские «Крылья Советов» уступили саратовскому «Соколу» 26 июня со счетом 0:1

В Самаре прошла игра в рамках летних сборов. «Крылья Советов» сразились с саратовским «Соколом», уступив им со счетом 0:1.
В следующий раз клуб встретится с командой «КАМАЗ». Матч пройдет 1 июля.
Ранее мы писали о том, что «Крылья» покидает Иван Сергеев. Некоторые источники связывают его будущее с московским «Динамо». Вместо него, самарская команда подписала 20-летнего форварда «Локомотива» Вадима Ракова.
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