В Братске ограничат продажу алкоголя в День молодежи 28−29 июня

В Братске 28 и 29 июня 2025 года введут временный запрет на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, 28 июня с 8:00 до 23:00 нельзя будет продавать любое спиртное, включая пиво, сидр и медовуху.