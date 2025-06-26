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В Братске ограничат продажу алкоголя в День молодежи 28−29 июня

Исключение сделано только для кафе и ресторанов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске 28 и 29 июня 2025 года введут временный запрет на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, 28 июня с 8:00 до 23:00 нельзя будет продавать любое спиртное, включая пиво, сидр и медовуху.

— На следующий день, 29 июня, ограничение будет действовать с 17:00 до 23:00, но только в радиусе 100 метров от мест проведения праздничных мероприятий в Падунском и Правобережном районах, — уточняют в пресс-службе администрации.

Напомним, запрет будет действовать и в Иркутске. Исключение сделано только для кафе и ресторанов.

В это время КП-Иркутск узнала, как город отпразднует День молодежи. Гостей ждут концерты, игры, мастер-классы, фотозоны и тир. Полную программу можно посмотреть здесь.