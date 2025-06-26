В Братске ограничат продажу алкоголя в День молодежи 28−29 июня

В Братске 28 и 29 июня 2025 года введут временный запрет на розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня молодежи. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, 28 июня с 8:00 до 23:00 нельзя будет продавать любое спиртное, включая пиво, сидр и медовуху.
— На следующий день, 29 июня, ограничение будет действовать с 17:00 до 23:00, но только в радиусе 100 метров от мест проведения праздничных мероприятий в Падунском и Правобережном районах, — уточняют в пресс-службе администрации.
Напомним, запрет будет действовать и в Иркутске. Исключение сделано только для кафе и ресторанов.
В это время КП-Иркутск узнала, как город отпразднует День молодежи. Гостей ждут концерты, игры, мастер-классы, фотозоны и тир. Полную программу можно посмотреть здесь.