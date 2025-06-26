Дело не в жаре: почему летом отекают ноги и когда это симптом опасной патологии

Принято считать, что основные проблемы со здоровьем возникают в холодное время года: осенью нас атакуют простуды, зимой обостряются хронические заболевания, весной приходит пора аллергий. Но и летний период может преподнести неприятные сюрпризы. Одна из самых частых жалоб в жару — отеки ног. Почему они возникают и когда стоит бить тревогу? Ответы на эти вопросы «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, терапевта, кардиолога Сергея Васильева.