Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело не в жаре: почему летом отекают ноги и когда это симптом опасной патологии

Принято считать, что основные проблемы со здоровьем возникают в холодное время года: осенью нас атакуют простуды, зимой обостряются хронические заболевания, весной приходит пора аллергий. Но и летний период может преподнести неприятные сюрпризы. Одна из самых частых жалоб в жару — отеки ног. Почему они возникают и когда стоит бить тревогу? Ответы на эти вопросы «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, терапевта, кардиолога Сергея Васильева.

Принято считать, что основные проблемы со здоровьем возникают в холодное время года: осенью нас атакуют простуды, зимой обостряются хронические заболевания, весной приходит пора аллергий. Но и летний период может преподнести неприятные сюрпризы. Одна из самых частых жалоб в жару — отеки ног. Почему они возникают и когда стоит бить тревогу? Ответы на эти вопросы «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, терапевта, кардиолога Сергея Васильева.

Почему возникают отеки ног.

Специалист рассказал, что в нашем организме между органами, сосудами и суставами расположена интерстициальная ткань. Ее основные функции:

заполнение пространств между структурами организма;поддержка и укрепление органов;накопление межтканевой жидкости.

— В летний зной эта ткань расслабляется, набухает и способна задерживать больше жидкости, — сообщил доктор.

Особенно выражен этот процесс:

при длительном стоянии или сидении;избыточном употреблении соли;нарушении питьевого режима;перегреве организма.

Как избежать возникновения отеков ног.

Чтобы предотвратить появление отеков в жаркий период, врач порекомендовал:

Как возникает дыра в сердце.

избегать продолжительного статичного положения (стояния или сидения);скорректировать питьевой режим: основную часть жидкости употреблять в первой половине дня и уменьшить ее количество в вечернее время;ограничить потребление соли (не более 5 граммов в сутки);не допускать перегрева организма.

— Если перечисленные меры не приносят облегчения, а отеки становятся постоянными, распространяются выше голеней и сопровождаются одышкой или изменением цвета кожи, это может указывать на наличие у человека серьезного заболевания, — предупредил доктор.

На какие болезни могут указывать отеки ног.

По его словам, это может указывать:

на сердечную недостаточность;почечные патологии;заболевания венозной системы;эндокринные нарушения.

— В таких случаях необходима консультация специалиста для проведения дифференциальной диагностики, — подчеркнул специалист.

Еще один недуг, который ярко проявляет себя на ногах, — варикоз. Он представляет собой одну из важнейших проблем современного здравоохранения. Подробнее о варикозной болезни, а также о симптомах и причинах ее возникновения «ВМ» рассказал флеболог Алексей Ларичев.