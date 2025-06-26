Дело не в жаре: почему летом отекают ноги и когда это симптом опасной патологии

Принято считать, что основные проблемы со здоровьем возникают в холодное время года: осенью нас атакуют простуды, зимой обостряются хронические заболевания, весной приходит пора аллергий. Но и летний период может преподнести неприятные сюрпризы. Одна из самых частых жалоб в жару — отеки ног. Почему они возникают и когда стоит бить тревогу? Ответы на эти вопросы «Вечерняя Москва» узнала у кандидата медицинских наук, терапевта, кардиолога Сергея Васильева.
Почему возникают отеки ног.
Специалист рассказал, что в нашем организме между органами, сосудами и суставами расположена интерстициальная ткань. Ее основные функции:
заполнение пространств между структурами организма;поддержка и укрепление органов;накопление межтканевой жидкости.
— В летний зной эта ткань расслабляется, набухает и способна задерживать больше жидкости, — сообщил доктор.
Особенно выражен этот процесс:
при длительном стоянии или сидении;избыточном употреблении соли;нарушении питьевого режима;перегреве организма.
Как избежать возникновения отеков ног.
Чтобы предотвратить появление отеков в жаркий период, врач порекомендовал:
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избегать продолжительного статичного положения (стояния или сидения);скорректировать питьевой режим: основную часть жидкости употреблять в первой половине дня и уменьшить ее количество в вечернее время;ограничить потребление соли (не более 5 граммов в сутки);не допускать перегрева организма.
— Если перечисленные меры не приносят облегчения, а отеки становятся постоянными, распространяются выше голеней и сопровождаются одышкой или изменением цвета кожи, это может указывать на наличие у человека серьезного заболевания, — предупредил доктор.
На какие болезни могут указывать отеки ног.
По его словам, это может указывать:
на сердечную недостаточность;почечные патологии;заболевания венозной системы;эндокринные нарушения.
— В таких случаях необходима консультация специалиста для проведения дифференциальной диагностики, — подчеркнул специалист.
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