В Ростовской области сняли беспилотную опасность

В Ростовской области днем 26 июня сняли угрозу БПЛА. Об этом жителей региона проинформировали в рассылке РСЧС.
— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.
Напомним, предупреждение об опасности распространили немного ранее сегодня. Для защиты от потенциальной угрозы всем рекомендовали временно уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.
Добавим, накануне в Таганроге обломки сбитых дронов повредили окна в двух домах и лицее.
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