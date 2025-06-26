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В Ростовской области сняли беспилотную опасность

Угрозу беспилотников отменили днем 26 июня по всей Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области днем 26 июня сняли угрозу БПЛА. Об этом жителей региона проинформировали в рассылке РСЧС.

— Отбой беспилотной опасности по всей территории региона, — говорится в сообщении.

Напомним, предупреждение об опасности распространили немного ранее сегодня. Для защиты от потенциальной угрозы всем рекомендовали временно уйти с улиц, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Не следовало подходить к окнам.

Добавим, накануне в Таганроге обломки сбитых дронов повредили окна в двух домах и лицее.

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