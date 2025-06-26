Умер режиссер Валерий Рыбарев, поставивший самый кассовый белорусский фильм «Меня зовут Арлекино»

Самой известной работой Рыбарева стала вышедшая на экраны в 1988 году на «Беларусьфильме» драма «Меня зовут Арлекино» по мотивам пьесы Юрий Щекочихина «Ловушка 46, рост 2». Лента о жизни советской молодежи конца 1980-х, вопросах социального неравенства на закате СССР и потерянного поколения стала самым кассовым белорусским фильмом в истории белорусского кино. Только за первые 15 месяцев его посмотрели в кинотеатрах Советского Союза 41,9 млн. человек!