Павел Дацюк соберет мировых звезд хоккея на «УГМК Арене»

Со всеми участниками Павел Дацюк выступал в российских и зарубежных командах, а также завоевывал золотые медали Олимпиады и чемпионата мира, Кубок Гагарина и Кубок Стэнли. «Это станет грандиозным событием в мире спорта и в моей жизни. Я рад, что в Екатеринбург приедут звезды мирового хоккея. Их игра и профессионализм являются вдохновением для тысяч мальчишек и девчонок. И после игры эти ребята с горящими глазами и желанием работать начнут свой новый спортивный сезон», — рассказал чемпион.