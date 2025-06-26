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Ученые: занятия йогой помогают при мигренях

Международная группа исследователей проанализировала эффективность йоги в борьбе с головной болью. Оказалось, регулярные занятия помогают уменьшить частоту приступов, снизить уровень стресса и улучшить качество жизни пациентов с мигренью и головной болью напряжения.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
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Источник: Unsplash.com

Головные боли — одна из самых частых причин временной нетрудоспособности. По данным Всемирной организации здравоохранения, они занимают шестое место среди глобальных причин инвалидности. Несмотря на это, мигрень и головные боли напряжения часто остаются недооценёнными в системе здравоохранения: пациенты не получают своевременной диагностики, а лечение оказывается неэффективным.

Международная группа ученых выяснила, может ли йога стать частью терапии. В обзор, опубликованный на Чешской Академической платформе, вошли клинические исследования, в которых анализировалось влияние регулярных занятий на частоту, длительность и интенсивность приступов боли.

Результаты порадовали: йога действительно значительно снижает болевые показатели и улучшает самочувствие пациентов. Особенно заметны положительные эффекты при сочетании практики с медикаментозным лечением — в таком случае результаты оказались лучше, чем при использовании только таблеток. При этом для того, чтобы почувствовать прогресс, достаточно заниматься хотя бы несколько недель.

Помимо профилактики мигреней, исследование зафиксировало снижение уровня стресса, стабилизацию вегетативной нервной системы и улучшение сна у участников. Впрочем, это не новые данные: например, в научном журнале PLOS ONE регулярно публикуют материалы о пользе дисциплины при лечении депрессии, тревожных расстройств и даже рассеянного склероза.