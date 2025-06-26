Ученые: занятия йогой помогают при мигренях

Результаты порадовали: йога действительно значительно снижает болевые показатели и улучшает самочувствие пациентов. Особенно заметны положительные эффекты при сочетании практики с медикаментозным лечением — в таком случае результаты оказались лучше, чем при использовании только таблеток. При этом для того, чтобы почувствовать прогресс, достаточно заниматься хотя бы несколько недель.