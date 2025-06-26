В Самарской области успешно завершена обработка лесов от опасного вредителя

В лесничествах Ново-Буянское и Ставропольское Самарской области завершены масштабные мероприятия по уничтожению вредителя — пилильщика-ткача звёздчатого.
Общая площадь обработанных территорий составила 3,8 тысячи гектаров, работы проводились как с воздуха, так и наземными способами.
После окончания обработки ограничения на посещение лесных массивов были полностью сняты, что позволило вернуть возможность свободного доступа к природным зонам отдыха.
Высокую эффективность проведённых мероприятий подтвердили контрольные проверки, организованные Министерством природных ресурсов и экологии региона совместно с департаментом лесного хозяйства по Приволжскому ФО и специалистами Рослесозащиты.
Показатель эффективности составил от 94,7% до 96,2%.
— Мы оценивали результат по количеству погибших гусениц и состоянию хвои, — рассказала главный консультант управления защиты лесов минприроды Самарской области Татьяна Черныховская — Полученные данные говорят о том, что вся работа была выполнена качественно.
Осенью специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы проанализировать текущее состояние очагов вредителя и спрогнозировать его возможное распространение. Это даст возможность оперативно принять меры при необходимости.
Мероприятия проводились в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие».
За последние три года благодаря целенаправленной работе площадь очагов вредителей в лесах Самарской области сократилась более чем в семь раз по сравнению с показателями 2022 года.
В частности, в 2024 году удалось полностью ликвидировать очаги непарного шелкопряда сразу в четырёх лесничествах региона.
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