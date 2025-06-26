В уфимском перинатальном центре супругов перестали пускать на роды

С 23 июня по 10 августа в Республиканском клиническом перинатальном центре приостановлена практика партнёрских родов, за исключением случаев, когда роженицы заключили контракт на платные услуги. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.
Как пояснили в РКПЦ, такое решение связано с временным закрытием одного из корпусов на плановую санитарную обработку и необходимостью перераспределения потока пациенток. В настоящее время в родильных залах одновременно находятся по две роженицы, что делает невозможным присутствие партнеров.
Руководство центра подчеркнуло, что ограничение введено по распоряжению вышестоящей организации и направлено на обеспечение максимальной безопасности и комфорта пациенток в условиях повышенной нагрузки.
— Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства, — заявили в РКПЦ.
Партнерские роды представляют собой роды с помощником, когда кроме акушерки, врача и других сотрудников родильного дома вместе с роженицей присутствует ее близкий. Чаще всего этого отец ребенка, который морально и физически поддерживает женщину.
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