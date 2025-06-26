В уфимском перинатальном центре супругов перестали пускать на роды

Как пояснили в РКПЦ, такое решение связано с временным закрытием одного из корпусов на плановую санитарную обработку и необходимостью перераспределения потока пациенток. В настоящее время в родильных залах одновременно находятся по две роженицы, что делает невозможным присутствие партнеров.