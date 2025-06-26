Дожди и грозы в Астане и Алматы продлятся до выходных

Астана
27 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 21−23 тепла.28 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 25−27 тепла.29 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 20−22 тепла.
Алматы
27 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 3−8, порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 26−28 тепла.28 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3−8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 15−17, днем 30−32 тепла.29 июня: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный 3−8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.
Шымкент
27 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 32−34 тепла.28 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 17−19, днем 34−36 тепла.29 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепл.