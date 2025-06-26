Дожди и грозы в Астане и Алматы продлятся до выходных

В Астане и Алматы синоптики прогнозируют нестабильную погоду с кратковременными ливнями и грозами. Дождливо будет все три дня — с 27 по 29 июня 2025 года. В Шымкенте же осадков не прогнозируется, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».