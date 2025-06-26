Умер Юрий Кузьмин, известный в Иркутске скрипач.

Юрий Кузьмин родился в Иркутске в семье служащих. Окончил Иркутское училище искусств, а позже и Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки. В 1966 году устроился на работу в филармонию, играл в камерном оркестре под руководством Льва Касабова.