Умер Юрий Кузьмин, известный в Иркутске скрипач. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутской областной филармонии, мужчина был заслуженным артистом России, долгие годы посвятил игре в губернаторском симфоническом оркестре в группе первых скрипок.
Умер Юрий Кузьмин, известный в Иркутске скрипач.
Юрий Кузьмин родился в Иркутске в семье служащих. Окончил Иркутское училище искусств, а позже и Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки. В 1966 году устроился на работу в филармонию, играл в камерном оркестре под руководством Льва Касабова.
— Музыкант пользовался огромным уважением коллег, его обожали слушатели. Он гастролировал в составе оркестра в Германии, Канаде, Японии, Китае и других странах. С 1999 по 2010 годы был концертмейстером Иркутского губернаторского симфонического оркестра. Получил множество благодарностей и грамот, — делятся работники филармонии.
Умер Юрий Кузьмин, известный в Иркутске скрипач, на 79 году жизни.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на похороны известного КВН-щика пришли более 200 человек в Бурятии.