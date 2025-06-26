ГПК: 2,3 тыс. легковушек ожидают на границе въезда в Польшу

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест»). В очереди здесь находятся 2,3 тыс. легковушек. За 24 часа скопление легковых авто перед данным погранпереходом увеличилось на 190 машин. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 35%.