ГПК: 2,3 тыс. легковушек ожидают на границе въезда в Польшу

Самый загруженный маршрут для легкового транспорта проходит через польский пункт пропуска «Тересполь» (сопредельный «Брест»). В очереди здесь находятся 2,3 тыс. легковушек. За 24 часа скопление легковых авто перед данным погранпереходом увеличилось на 190 машин. Сопредельная сторона выполнила норму по пропуску на 35%.
Въезда в Литву перед пунктами пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») ожидают 270 единиц легкового транспорта.
Наибольшее скопление грузовиков находится перед литовским погранпереходом «Мядининкай» — 570 фур. За 24 часа его контрольные службы оформили всего 12% авто от нормы. Сотрудники «Шальчининкая» приняли на свою территорию 27% большегрузов.
Более 490 единиц грузового транспорта фиксируется перед латвийским погранпереходом «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина»), его сотрудники оформили 28% большегрузов.